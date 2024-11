Statiegeldjager zoekt midden in de nacht naar blikjes in grote container

Een man is vrijdagnacht in Veldhoven door de politie uit een container gehaald, terwijl hij statiegeldblikjes aan het verzamelen was. De man zocht naar blikjes in een grote afvalbak op een privéterrein. Een voorbeeld van iemand die in de jacht op statiegeld nét iets te ver gaat.

De opmerkelijke foto wordt door de wijkagenten van Veldhoven op Instagram gedeeld. Een man heeft een grote lamp op zijn hoofd en kijkt vanuit een prullenbak recht in de camera, terwijl hij midden in de nacht in een container naar statiegeldblikjes en -flesjes zoekt. De man werd weggestuurd, omdat hij op een privéterrein aan het neuzen was. En dat mag natuurlijk niet. Dat mensen in prullenbakken neuzen om statiegeldblikjes en -flesjes eruit te halen, verbaast zwerfafvalpakker Jan Daamen uit Oosterhout niet. Hij stopte een aantal jaar geleden met zijn werk, om zijn tijd te gebruiken voor het opruimen van afval, peuken en plastic soep. "Het was eigenlijk ook gewoon te verwachten, want er is armoede en het geld ligt nu op straat", zegt Jan. "Mensen doen dit, in plaats van bedelen."

Statiegeld Statiegeld op kleine plastic flesjes geldt sinds 1 juli 2021, statiegeld op blikjes sinds 1 april 2023. Per blikje of flesje krijg je 15 cent terug bij een automaat. In heel Nederland zijn er 27.000 inleverautomaten. Bij supermarkten krijg je het geld terug, bij bijvoorbeeld bioscopen en sportclubs gaat het statiegeld naar een goed doel. Bron: Rijksoverheid.

Daamen vindt dat er veel te weinig is gedaan om het statiegeldsysteem voor iedereen aantrekkelijk te maken. "Als je een blikje Energy voor 2 euro koopt, dan is die 15 cent erbij vrij weinig. En er zijn ook veel te weinig inleverpunten, waardoor er een veel te lange rij staat", zegt Jan. "Eigenlijk zou er een automaat moeten zijn waarbij je al je flesjes op een hoop zou kunnen dumpen. Dat scheelt voor iedereen tijd." De man in Veldhoven hield het netjes in zijn zoektocht naar statiegeld, maar dat is op andere plekken wel anders, weet Jan: "Het openscheuren van vuilniszakken is vooral in grote steden een probleem. Ik hoop vooral dat het er niet voor zorgt dat het statiegeld weer wordt ingetrokken." Prullenbakkenteldag

Om te kijken hoe groot het probleem van geplunderde prullenbakken door statiegeldjagers is, wordt er zondag een prullenbakkenteldag gehouden. De initiatiefnemers willen erachter komen of prullenbakkenplunderingen alleen in centra van grote steden tot problemen leiden, of in heel het land. Meer over de teldag lees je hier. Steffan verzamelt statiegeldblikjes en haalt zo honderden euro's op: