Man zwaargewond tijdens het klussen in autogarage

Een man is zaterdagochtend gewond geraakt na een val in een autogarage aan de Rooijakkersstraat in Eindhoven. Hij was daar aan het klussen aan de nieuwe brug toen de ladder waar hij op stond plots naar beneden viel.

Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. De straat werd afgezet, zodat de traumahelikopter ruimte had om te landen en stijgen. Traumacentrum

De trauma-arts bekommerde zich om het slachtoffer. Daarna is de gewonde man in een ambulance naar het traumacentrum in Tilburg gebracht.

Het ongeluk gebeurde in een autogarage aan de Rooijakkersstraat in Eindhoven (foto: SQ Vision).