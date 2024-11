Drukte op begraafplaatsen en bij bloemenwinkels, want het is Allerzielen

Deze zaterdag is het Allerzielen, een dag waarop we overledenen herdenken. En dus was het druk bij bloemenwinkels en op bergraafplaatsen. Hoewel de traditie langzaam lijkt te verdwijnen, stonden veel mensen toch even stil bij hun dierbaren.

De bloemenwinkel van Marie de Kort ligt recht tegenover een begraafplaats. En dus heeft de Tilburgse het druk vandaag. "Het is drukker dan normaal. Mensen gaan met Allerzielen meer naar het kerkhof en dan willen ze een plantje of een bloemstuk meenemen." Veel mensen brengen dan ook een bezoekje aan de bloemenwinkel, voordat ze de weg oversteken naar het graf van hun dierbare. Zo ook Diana Obbens en haar dochter Tessa. "Mijn vader is nog niet zo lang dood. Ik wil iets met kleur op zijn graf zetten, want hij was gek op bloemen", vertelt ze.

Diana heeft een bloemstuk uitgezocht voor op het graf van haar vader.

Diana en Tessa zijn speciaal met Allerzielen gekomen. "Ik ben blij dat er een speciale dag voor is. Hij was een bijzondere man en vandaag staan we even extra bij hem stil. Want hij mag niet vergeten worden." Met hun uitgezochte plantje vertrekken ze naar de begraafplaats. Daar heeft Tineke Dellaert net het graf van haar overleden zoontje bezocht. "Ik kom hier regelmatig en vandaag natuurlijk ook. Met Allerzielen hoor je het kerkhof te bezoeken. Ik wil hier even herinneringen ophalen, ook al zijn ze droevig." Ad en Yvonne Stakenburg komen net aanfietsen. Ze halen witte bloemen uit hun fietstas. "Dat is voor onze zwager. Wij komen hier ieder jaar met Allerzielen. De jeugd staat er niet meer zo bij stil, maar wij hebben dit van huis uit meegekregen."