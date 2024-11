Belabberd PSV lijdt tegen Ajax eerste nederlaag van het seizoen

PSV is zaterdagavond tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. In de Johan Cruijff Arena was Ajax met 3-2 te sterk. Ondanks dat PSV twee keer op voorsprong kwam, heeft een overwinning er eigenlijk niet ingezeten. De koploper speelde een matige wedstrijd en ziet het gat met Ajax nu slinken tot twee verliespunten.

PSV speelde een hele slechte eerste helft in Amsterdam. Maar de ploeg weet dat het altijd kan bouwen op een fenomeen: Luuk de Jong. Want zonder dat PSV ook maar in de buurt was geweest van de goal van Ajax, was het de spits die voor de achtste keer op rij scoorde tegen de Amsterdamse club.

Een corner van Noa Lang viel op het hoofd van De Jong, die snoeihard in de kruising kopte. PSV begon zo met een voorsprong.

Verdiende gelijkmaker

Het was ook haast het enige wapenfeit van de koploper in de eerste helft. Ajax was voetballend beter en dominant. Walter Benitez moest in de openingsfase al redden op een afstandsschot van Kian Fitz-Jim. Vlak voor rust viel dan toch de verdiende gelijkmaker. Na een uitstekende voorzet van Jorrel Hato kopte Davy Klaassen de 1-1 binnen.

Het moet daarna gedonderd hebben in de kleedkamer van PSV. Op het moment dat PSV de titel misschien al wel vroegtijdig kan beslissen, speelde het een waardeloze wedstrijd. Bij winst zou ook Ajax op elf punten worden gezet. Feyenoord, de nummer twee van vorig seizoen, stond al elf punten achter PSV.

Blunder Tillman

PSV kwam beter uit de kleedkamer en kreeg al snel de beloning voor het betere spel. Invaller Mauro Júnior gaf voor en Ivan Perisic schoot randje zestien raak. PSV was weer op voorsprong.

Maar het betere spel was een opleving van korte duur. Daarna werd het weer matig wat PSV liet zien. Ajax domineerde en kwam op gelijke hoogte via Fitz-Jim. Een kwartier voor tijd volgde er een nieuwe dreun voor de koploper. In de eigen zestien gaf Tillman de bal zo in de voeten van Mika Godts, die Ajax voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong zette.