Willem II verliest van Twente na goal van voormalig jeugdspeler

Willem II wist in Tilburg niet te winnen van FC Twente. Na negentig minuten stond 0-1 op het scorebord in Tilburg. Het enige doelpunt viel na een klein uur en werd gemaakt door Sam Lammers.

De eerste kans was voor de bezoekers, maar Sayfallah Ltaief raakte de bal vrij voor doelman Thomas Didillon-Hödl verkeerd. De beste kansen bleven voor FC Twente. Een inzet van Ltaief verdween via Tommy St. Jago langs het Tilburgse doel. De in Goirle geboren Sam Lammers, opgeleid bij Willem II, schoot recht in de handen van Didillon-Hödl.

Kort na rust was Willem II dicht bij de openingstreffer, toen Kyan Vaesen de onderkant van de lat raakte. In de 58e minuut was het dan toch raak voor Twente. Lammers kon van dichtbij raak schieten tegen zijn jeugdclub na een passje van Ltaief.

Willem II zocht met drie invallers nog naar de gelijkmaker, maar die viel niet meer.