Geen eerherstel voor NAC na verlies in Almelo

Drie dagen nadat NAC Breda in de bekercompetitie verloor van de amateurs van BVV Barendrecht, heeft de club de boel nog niet op orde. Zaterdag verloren de Bredanaars met 2-0 van Heracles Almelo, dat eerder drie competitiewedstrijden op rij verloor. Met twee doelpunten zorgde Brian De Keersmaecker voor de eindstand in Almelo

NAC miste zaterdag de geschorste aanvoerder Jan Van den Bergh, die zowel verdedigend als aanvallend van groot belang is.

Op weg naar eerherstel stuitte Leo Sauer na een halfuur op Heracles-doelman Fabian de Keijzer. Aan de andere kant ging een schot van Mario Engels net langs het doel van Daniel Bielica.

Goal uit strafschop

Een minuut of vijf voor rust kreeg Heracles een strafschop. Die werd veroorzaakt door Adam Kaied, die Engels onderuit haalde. Aanvoerder De Keersmaecker schoot raak vanaf elf meter. De Keersmaecker zorgde net voor rust nog bijna voor de 2-0, maar Bielica redde de boel.

Na ruim een uur was het opnieuw De Keersmaecker die scoorde. Al dan niet bewust belandde zijn schot, dat mogelijk bedoeld was als voorzet, over de Pool Bielica in het Bredase doel. Heracles heeft nu drie punten minder dan middenmotor NAC.

Opvallend bij het duel was dat de pas bij Manchester United ontslagen trainer Erik ten Hag niet voor de topper Ajax-PSV of Feyenoord-AZ koos. De coach zat op de tribune in Twente.