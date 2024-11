Jongen valt uit toren op Tramkade en raakt zwaargewond, getuigen in shock

Een jongen is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een val van grote hoogte aan de Tramkade in Den Bosch. De jongen klom tijdens een feest met vier andere jongeren in een van de torens van de voormalige veevoederfabriek. Door nog onbekende oorzaak viel de jongen van grote hoogte naar beneden.

Het slachtoffer zou er zeer ernstig aan toe zijn. Hij moest ter plekke gereanimeerd worden. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed richting de Tramkade. In shock

Meerdere mensen waren getuige van de val. Zij waren in shock. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De andere jongeren, die mee aan het klimmen waren, kregen hulp van de politie. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. Evenementen en feesten

Sinds het voorjaar van 2014 is het terrein van voormalig veevoederfabriek De Heus niet meer als fabriek in gebruik, maar eigendom van de gemeente Den Bosch. Sinds enkele jaren zijn er op het terrein onder meer verschillende horecagelegenheden gevestigd en worden er regelmatig evenementen en feesten georganiseerd.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.