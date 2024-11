Uitslaande brand verwoest bestelbus onder flat, appartementen ontruimd

De bewoners van een appartementencomplex aan de Schapedreef in Oss moesten zaterdagavond laat hun huis uit vanwege een bestelbus die onder hun flat geparkeerd was. Die stond in lichterlaaie.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen hoog uit de bestelbus. Die was niet meer te redden. Volgens mensen in de buurt zou de bestelbus in brand zijn gestoken.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

Veel rook

Bij het blussen van de brand kwam veel rook vrij. Met zwaar hydraulisch gereedschap, dat vooral wordt gebruikt bij ernstige ongelukken, opende de brandweer de laadruimte van de bestelbus zodat ook daar geblust kon worden.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

Niet voor het eerst brand

Het is niet voor het eerst dat er brand woedt in deze straat. In het verleden gingen hier al een scooter, een schutting en meerdere auto's in vlammen op.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision