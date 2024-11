Man (18) zonder rijbewijs rijdt onder invloed, opgepakt na dollemansrit

Een 18-jarige man is zondagochtend aangehouden na een dollemansrit over onder meer de A27 en de A58. Hij had geen rijbewijs en reed onder invloed. Uiteindelijk kon hij in Etten-Leur worden aangehouden.

De man ging 's nachts ook al in de fout. Toen werd hij ook aangehouden, omdat hij onder invloed en zonder rijbewijs reed. 's Nachts zagen agenten de man opnieuw rijden. Daarop wilden agenten hem opnieuw laten stoppen, maar de man had daar geen zin in en ging ervandoor. Daarop zette de politie de achtervolging in. De snelheden liepen volgens de verkeerspolitie rap op. De bestuurder bracht meerdere malen andere weggebruikers en ook zichzelf in gevaar met zijn rijgedrag. Auto in beslag genomen

De achtervolging ging van Breda over de A16 en de A58 naar Etten-Leur. Daar besloot de man zelf te stoppen. De politie hield de man aan, zijn auto is in beslag genomen.