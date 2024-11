Flinke brand in busje onder appartementencomplex, bewoners geschrokken

De schrik zit er nog goed in bij de bewoners van het appartementencomplex in Oss dat zaterdagnacht deels ontruimd werd. Onder het complex aan de Schapedreef stond een bestelbus in brand. Omdat er mogelijk diesel in de bus lag, moest een aantal bewoners hals over kop hun huis uit.

Veel buurtbewoners komen zondagochtend de schade bekijken. Een oudere dame wijst aan: "Ik woon daar, schuin boven de plek waar de bus in brand stond. Ik lag al in bed en had mijn gehoorapparaat uit. Daardoor had ik het in eerste instantie niet in de gaten. Tot de politie ineens voor mijn deur stond met de mededeling dat ik onmiddellijk mijn huis uit moest."

"Toen we buiten kwamen zagen we een rode gloed en hoge vlammen."

Glenda Doest werd wakker van harde knallen: "Ik dacht eerst dat het vuurwerk was. Maar toen de hond hard begon te blaffen besloten we buiten te gaan kijken. We zagen meteen een rode gloed en hoge vlammen." Bekijk hier beelden van de brand:

Glenda besloot zelf uit voorzorg haar huis uit te gaan. "Ik zag de bus in brand staan en schrok er echt van. We hoorden van mensen dat er mogelijk diesel achter in die bus lag. Als dat ontploft kan het helemaal fout gaan." Ook Erwin Raaijmakers stond vannacht op straat: "Ik woon vlak bij de plek waar de brandende bus stond. Die brandde flink, echt een vuurzee. Ik vond het wel spannend want mijn auto stond daar ook in de buurt geparkeerd. We hebben een tijd buiten gestaan, maar de brandweer had het snel geblust. Maar dit had heel anders af kunnen lopen."

"We hebben al veel vaker autobranden gehad hier in de de buurt"

Op de plek waar de bestelbus stond is een grote zwarte vlek met roet en glas achtergebleven. Of de bus met opzet in brand is gestoken wordt nog onderzocht. Volgens buurtbewoners is het zeker niet de eerste keer dat er hier een auto in vlammen opgaat. "Ik denk dat het inmiddels al wel de zevende keer is dat de boel in brand gaat. Steeds auto's. Een tijdje geleden hadden buren ruzie met elkaar en dat zou toen de oorzaak zijn geweest. Maar dat speelt niet meer. Wat er nu aan de hand is weten wij ook niet."

Op de plek waar de bus stond is roet en glas achtergebleven (foto: Imke van de Laar/Omroep Brabant).