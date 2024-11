De hele familie Krol aan de start bij de ultieme Krol-broodjesloop

Hardlopen en beloond worden met een plaatselijke lekkernij, dat is de Veghelse Krollenloop. Een Krol is een gedraaid witbroodje met anijs. Maar het is ook de naam van een familie die ieder jaar met zoveel mogelijk mensen aan de start verschijnt.

Trappelend van enthousiasme staan ze aan de start: Myriam, Jens, Marjon, Hans, Elke, Lars, Merijn, Tessel en Heleen Krol. Meedoen aan de Krollenloop is voor hen vaste prik. Myriam vertelt lachend: "Het voelt door de naam een beetje als onze eigen wedstrijd. Wij komen van oorsprong uit Veghel, maar wonen inmiddels allemaal ergens anders. Speciaal voor de Krollenloop komen we elk jaar terug." Jens moet daar de meeste kilometers voor afleggen. Hij komt speciaal hiervoor over vanuit Brazilië. "Ja, ik woon tegenwoordig in Sao Paulo. Maar om mijn familie weer te zien en die lekkere Krollen te kunnen eten kom ik graag even terug."

Na de wedstrijd worden alle deelnemers beloond met een Krol met boter en speculaas (foto: Imke van de Laar).