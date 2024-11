Dit soort mooie beelden van de mist gaan we komende dagen niet meer zien

Wie er deze zondagochtend al vroeg uit was, zag dat een groot deel van onze provincie gehuld was in mist. Niet zo handig als je de weg op moest, maar wel mooi bij de zondagse wandeling door het bos. Het leverde dan ook prachtige beelden op. Gaan we dit komende dagen vaker zien? Onze weerman heeft het verlossende antwoord.

Een fraai plaatje was het zeker, maar Brabant was ook de uitzondering met die mist. Dit was namelijk de enige plek in ons land waar het zo mistig was. Op andere plaatsen, en ook in het noordoosten van de provincie, scheen een heerlijk herfstzonnetje.

"Brabant had een beetje pech vandaag", zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Boven België hing een klein lobje met mist. Dat lag ook over Brabant. In de rest van het land was het zonnig."