Helmond Sport blijft koploper, maar ziet door verlies concurrenten naderen

Het blijft erg spannend aan de top van de Keuken Kampioen Divisie. Helmond Sport verloor zondagmiddag op eigen veld met 0-1 van Excelsior Rotterdam, dat daarmee nog maar een punt minder heeft dan de koploper uit Helmond. Dat de verschillen minimaal zijn, blijkt ook uit het feit dat nummer zes FC Dordrecht een achterstand van slechts zes punten op de Helmonders heeft.

Tussen 1982 en 1984 speelde Helmond Sport voor het laatst in de Eredivisie. Zo'n 40 jaar geleden dus en de club wil graag weer terug naar het hoogste niveau. Het is nog heel vroeg in het seizoen, maar de Helmonders hadden zondag tegen Excelsior bovenin hele goede zaken kunnen doen.

Gevaarlijk Excelsior

Tegen degradant Excelsior wist de thuisploeg echter niet al te veel indruk te maken. Voor rust waren er wel wat Helmondse kansjes, maar wist de ploeg van trainer Kevin Hofland niet tot scoren te komen. Aan de andere kant was het vooral in de beginfase opletten voor de snelle aanvallers van de gasten. Met wat geluk bleef de nul op het scorebord staan.

In de tweede helft was het Excelsior dat na 57 minuten de meegereisde supporters liet juichen. Een fout bij Helmond Sport werd afgestraft door topscorer Richie Omorowa, die doelman Wouter van der Steen kansloos liet. In die 0-1 stand kwam geen verandering meer. Helmond Sport was niet bij machte om tot een slotoffensief te komen en verloor voor de tweede keer dit seizoen.

Derby

Helmond Sport mag volgende week zondag op bezoek bij FC Dordrecht op zoek gaan naar sportieve revanche. Twee weken daarna volgt de derby thuis tegen FC Eindhoven.

