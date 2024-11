Dichte mist brengt Eindhoven Airport opnieuw in de problemen

Op Eindhoven Airport zijn zondag sinds het einde van de middag opnieuw verschillende vluchten geannuleerd, vertraagd en omgeleid. Zondagochtend kwamen tientallen vluchten ook al in de problemen vanwege de dichte mist.

De dichte mist was 's middags even verdwenen, maar aan het begin van de avond is het opnieuw mistig in Brabant. Dit kan tot maandagochtend aanhouden.

Meerdere vluchten die na half zes van en naar de Eindhovense luchthaven gaan, zijn vertraagd. Vier vluchten die zondagavond op het vliegveld aan zouden komen, zijn geannuleerd. Ook zijn meerdere vluchten omgeleid naar vliegvelden in onder meer Rotterdam en het Duitse Keulen en Weeze.

Veel vluchten geannuleerd

Zondagochtend kampte het vliegveld ook al met problemen. Vanwege de dichte mist werden minstens dertien vluchten geannuleerd. Zeker twintig aankomende vluchten werden omgeleid naar andere vliegvelden. Pas vanaf een uur 's middags konden de eerste vluchten weer vertrekken landen vanaf Eindhoven Airport.

LEES OOK: Problemen door mist op Eindhoven Airport: vluchten geannuleerd en vertraagd