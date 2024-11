RKC weet voor het eerst te winnen na dramatische seizoenstart

Het is RKC eindelijk gelukt een wedstrijd te winnen in de Eredivisie. Na tien wedstrijden zonder zege werd zondagavond in eigen huis gewonnen van Almere City. In de dichte mist waren de doelpunten van Van der Venne en Van der Water genoeg om met 2-0 van het veld te stappen.

Het was in de openingsfase een typische degradatiewedstrijd. Beide ploegen speelden met weinig vertrouwen en daardoor waren kansen schaars in Waalwijk. Dat was ook niet gek. RKC had nog niet gewonnen dit seizoen en pakte pas één puntje in de eerste tien wedstrijden. Dat betekende de slechtste seizoenstart ooit voor de Waalwijkse club. Almere City deed het voor zondag iets beter met zes punten.

Na veertig minuten was de eerste serieuze kans wel gelijk raak. Richard van der Venne stond na zijn blessure weer in de basis en liet zich gelijk zien. Een prachtig schot van afstand viel via de binnenkant van de paal binnen: 1-0 voor RKC.

Dichte mist

Dat gaf de Waalwijkse ploeg het nodige vertrouwen. Dat vertrouwen was ook terug te zien bij de 2-0. Silvester van der Water scoorde op weergaloze wijze met een halve omhaal. Een doelpunt dat helemaal niet bij deze ‘lelijke’ wedstrijd paste.

RKC koerste af op de eerste overwinning van het seizoen. Alleen was de vraag of ze het einde van de wedstrijd wel zouden gaan halen. In het stadion werd het flink mistig en het zicht werd met de minuut minder. Na zeventig minuten voetballen was vanaf de tribunes de overkant van het veld niet meer te zien. “Ze zijn er wel, je ziet ze niet”, klonk er vanaf de tribunes.