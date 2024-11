Brand in schuur geitenhouderij, vermoedelijk asbest vrijgekomen

Bij een geitenhouderij aan De Bleken in Heeswijk-Dinther woedde zondagnacht brand. Het vuur werd rond halftwee 's nachts ontdekt door een medewerker van het bedrijf. De brand woedde in een schuur op het terrein.

De brandweer was massaal aanwezig en ook de politie en een ambulance kwamen naar Heeswijk-Dinther.

Hoogwerker

Met een hoogwerker werd het vuur van bovenaf geblust. Rond zes uur was het vuur helemaal uit.

Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Of er dieren in de schuur zaten waarin de brand uitbrak, is niet bekendgemaakt.