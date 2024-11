Topvrouw PostNL stapt op, prijsverhogingen op komst

Topvrouw Herna Verhagen vertrekt bij PostNL. Verhagen treedt na de algemene aandeelhoudersvergadering van half april 2025 terug. Op die dag draagt de bestuurder uit Nijnsel haar functie formeel over aan Pim Berendsen, de huidige financieel directeur.

Verhagen werd in 2012 aangesteld hoogste baas van PostNL. Ze was daarmee de eerste Nederlandse vrouw aan het hoofd van een bedrijf dat genoteerd is op de Nederlandse beurs. In 2014 werd ze door het feministische maandblad Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van Nederland in de Opzij Top 100.

Waarom Verhagen terugtreedt, heeft PostNL niet bekendgemaakt.

PostNL overweegt verdere prijsverhogingen

Verhagen maakte maandag ook bekend dat PostNL mogelijk verregaande maatregelen moet nemen nu het kabinet een streep heeft gezet door het voorstel om het bedrijf in 2025 een dag extra te geven voor de bezorging van brieven en kaarten.

Het bedrijf overweegt de prijzen voor het versturen van zakelijke post en consumentenpost te verhogen. Ook verhoogt PostNL de postzegelprijs mogelijk verder. Twee weken geleden kondigde het bedrijf al aan dat een postzegel voor brieven binnen Nederland vanaf 1 januari 1,21 euro gaat kosten. Dat is nu nog 1,14 euro. De maatregelen zijn volgens Verhagen onvermijdelijk om een toekomstbestendige en financieel gezonde postbezorgingsdienst te bieden.

Verlies van negentien miljoen euro

Het is niet duidelijk hoe hoog de prijsstijgingen zullen zijn. Het is volgens het bedrijf nog te vroeg om daarover iets te kunnen zeggen. Verder overweegt PostNL sommige oranje brievenbussen overdag al leeg te maken in plaats van in de avond. Dat is volgens het bedrijf efficiënter. In september meldde het bedrijf al post van zakelijke klanten vanaf volgend jaar binnen twee dagen te bezorgen en niet meer binnen 24 uur.

PostNL bezorgt steeds minder brieven en andere poststukken. Dat leidde in de eerste drie kwartalen van dit jaar tot een verlies van negentien miljoen euro voor de postdivisie. Dit onderstreept volgens Verhagen de noodzaak om de postbezorging te hervormen.

Ook vraagt PostNL de overheid opnieuw om een financiële bijdrage. Het bedrijf wil al langer dat de postwet wordt aangepast, zodat brieven minder vaak bezorgd hoeven te worden.

In 2020 werd Verhagen gekozen tot meest invloedrijke vrouw van Nederland in het bedrijfsleven, ze was toen te gast in de talkshow KRAAK.: