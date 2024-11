Man (39) overleden aan verwondingen na brand in woonzorgcentrum

Een 39-jarige man is overleden aan zijn verwondingen na de brand zondag bij woonzorgcentrum De Watersteeg aan de Reigerdonk in Veghel. De man werd zondagmiddag met brandwonden op een balkon gevonden. Hij werd vervolgens met spoed onder begeleiding van een trauma-arts naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Daar is hij zondagavond overleden.

Hoe de brand kon ontstaan is niet bekendgemaakt. Het woonzorgcentrum wil daar niks over zeggen. De politie laat weten dat het gaat om een noodlottig ongeval. Op wat er precies is gebeurd gaat ze verder ook niet in.

De brand bij De Watersteeg werd rond halfvijf zondagmiddag gemeld. De Watersteeg is een woonzorgcentrum voor mensen met dementie en/of een lichamelijke beperking. De politie, twee ambulances, een traumahelikopter en de brandweer kwamen na de melding naar de instelling. De traumahelikopter landde op het parkeerterrein achter de instelling.

Het was de bedoeling om het slachtoffer via een hoogwerker naar beneden te halen, maar uiteindelijk is hij via de lift vervoerd. De man werd daarna met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.