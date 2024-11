Willy en René balen van arrogant PSV: 'Neem voorbeeld aan Max Verstappen'

"We moeten dankbaar zijn dat PSV bij Ajax niet gewonnen heeft, want dan was de competitie afgelopen geweest." Het klinkt ietwat cynisch uit de mond van René van de Kerkhof en zo bedoelt het clubicoon het ook. Want net als broer Willy heeft hij zich zaterdag wild geërgerd aan een slap, slordig en arrogant PSV, dat met 3-2 verloor bij Ajax.

Volgens Willy mag PSV een voorbeeld nemen aan Max Verstappen die dit weekend wél een mooie overwinning boekte in Brazilië: "Als wij tien procent van die mentaliteit hadden gehad dan winnen we daar gewoon met 5-1!" "Het was een onvoorstelbare slappe hap", constateert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "De wil om te winnen ontbrak volledig bij PSV." In plaats daarvan zag hij dat een soort hoogmoed zich meester had gemaakt van het team van Peter Bosz. "Ze waren een beetje arrogant. Zo van: hier zijn wij en we doen het wel effe. Maar ze deden helemaal niks!" Toch vond René dat PSV gewoon had moeten winnen. "Ze hadden 2-0 moeten maken en daarna waren er nog kansen genoeg. Mis je die, dan vallen ze wel aan de andere kant."

"Benitez leert niks van zijn fouten."

De gebroeders zagen PSV uiteindelijk ten onder gaan door domme fouten. "Benitez kon toch zien dat er iemand achter Tillman stond", roept Willy uit. Ook René wijst de keeper als één van de schuldigen aan. "Hij heeft dit soort dingen vaker gedaan in plaats van gewoon een hijs naar voren te geven. Dan zou je denken dat hij dat hij dat niet meer doet, maar het blijkt dat hij dus niks geleerd heeft van zijn fouten." Volgens René gaf vrijwel het hele team niet thuis tegen Ajax. "Tillman viel tegen, Til ook. Lang was niet aanwezig en Perišic maakte een mooie goal, maar hebben we verder ook niet gezien. Ook de achterhoede was niet goed, op Boscagli na. En je begint Schouten en Veerman gewoon te missen." Van die twee geblesseerde middenvelders mist Willy vooral Schouten. "Dat is de regisseur op het middenveld die zoveel ballen afpakt. Die mis je echt heel erg in dit soort wedstrijden. Ja, ik kon dat vroeger ook, maar ik ben stokoud en heb het in mijn rug"

"Hoogste tijd voor drie punten in Champions League."

Morgen tegen het Spaanse Girona krijgt PSV de kans zich te revancheren. "Die nederlaag kan een goeie motivatie zijn", denkt Willy. "Het wordt ook hoog tijd dat we een keer drie punten pakken in de Champions League, want we hebben er nog maar twee en Feyenoord heeft al twee keer gewonnen. Nou PSV nog." Maar René waakt voor onderschatting. "Ik heb Girona zaterdag nog zien spelen en ze beginnen een beetje te draaien. Toch denkt hij dat PSV wel wint." Meer over de wedstrijden tegen Ajax en Girona en de derby tegen NAC, van komende zaterdag, hoor je in de podcast van deze week.