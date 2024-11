Deze jongens bouwen samen een carnavalswagen en doen dat met succes

Voor Tim, Hugo, Sam en Luca uit Terheijden is het carnavalsseizoen de beste periode van het jaar. De jongens zijn 13 en 14 jaar maar bouwen voor het tweede jaar op rij al hun eigen grote-mensen-carnavalswagen. En niet zonder succes. Bij hun debuut vorig jaar hadden ze meteen twee prijzen te pakken.

Dat de jongens graag een carnavalswagen bouwen, hebben ze niet van vreemden. "Onze ouders bouwden vroeger zelf ook carnavalswagens", zegt Sam (14). "Ze leren ons hoe nu we het moeten doen. En ze helpen met het zware constructiewerk lassen, want dat kunnen we nog niet zelf", legt Tim (13) uit. Het kleinere laswerk doen ze wel zelf.

"We zagen de optocht bij ons in Terheijden en toen dachten we: 'Dat vinden wij ook leuk om te doen.' En zo is het begonnen", vertelt Luca (14). "Vooral Tim en ik kwamen met het idee. Samen hebben wij de andere jongens overtuigd."

Vier maanden lang gaan de jongens hard aan het werk om de wagen af te krijgen voor de carnaval. "We werken bijna ieder weekend aan de wagen. Soms ook nog doordeweeks in de avond", vertelt Tim. En dat is hartstikke leuk volgens Hugo (14): "Als we in het weekend aan het klussen zijn, dan praten we over wat we allemaal gedaan hebben die week. Het is altijd gezellig."

Vorig jaar deed de vriendengroep voor het eerst mee in de categorie 'grote wagens'. Het was een debuut met succes. De groep ging met twee prijzen op zak naar huis. "We zijn meteen eerste geworden in de categorie 'grote wagens'. Dat is natuurlijk fantastisch", zegt Sam.

Het publiek was ook enthousiast over de wagen. Ze stemden massaal, waardoor de vrienden er ook met de publieksprijs vandoor gingen. "Als je zo'n mooie prijzen hebt gewonnen, wil je er alleen maar meer winnen", vertelt Sam. En welke prijs gaan ze dit jaar winnen? "De eerste natuurlijk!", roepen Tim en Luca in koor.