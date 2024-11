Caravan van wijkvereniging afgebrand: 'We zijn niet klein te krijgen'

De wijkvereniging van de Schadewijk in Oss baalt als een stekker: hun herkenbare felgekleurde caravan is maandagavond afgebrand. Buurtbewoners hoorden twee harde knallen, de brand is waarschijnlijk ontstaan door een explosief dat naar binnen werd gegooid. De brand komt daags na een inbraak in de caravan.

Ondanks het snelle optreden van de brandweer, is van de caravan niets meer over. Samen met de caravan zijn er vlaggen en banners van de wijkvereniging in vlammen op gegaan. "We moeten alles opnieuw aanschaffen. De hoeveelheid extra werk die erbij komt is vooral irritant", vertelt Max.

De caravan stond op een veldje aan de Grutto in Oss en was 's avonds nog gebruikt bij een wandeling door de Weidevogelbuurt. Ook werden er nieuwe plannen voor de nieuwe speeltuin gepresenteerd. "Het was een leuke en gezellige avond met mensen uit de buurt. Toen ik thuis was, werd ik gebeld dat de caravan in brand stond. Ik ben er meteen heen gegaan", vertelt Max Westerveld van de wijkvereniging.

De felgekleurde caravan was het boegbeeld van de vereniging. "We nemen de caravan altijd mee als we iets organiseren, zoals tijdens het koffie uitdelen of de wandeling van maandagavond. Zo kunnen de buurtbewoners ons herkennen", legt Max uit. "We hebben na de brand al verschillende reacties gekregen van buurtbewoners. Ze leven erg met ons mee."

De vereniging probeert het positief in te zien. "We kunnen er boos of verdrietig om zijn, maar aan negatieve energie heb je zo weinig. We zijn niet klein te krijgen als vereniging." Hoe ze de caravan vervangen is nog niet duidelijk. "We weten nog niet of we aan een nieuwe caravan kunnen komen, anders gaan we misschien door met een partytent."

Maar ook de partytent van de vereniging is niet meer volledig te gebruiken. Afgelopen weekend werd er ingebroken in de caravan. "Iemand heeft enkele zijkanten van onze partytent meegenomen uit de caravan. Ik kan zelf wel een gokje doen over wat er is gebeurd, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker", vertelt Max.

Bekijk hier de beelden van de brand: