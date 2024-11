Eindelijk snel plassen voor vrouwen op 11-11 dankzij deze urinoirs

Tijdens carnaval is het altijd hetzelfde verhaal: mannen kunnen snel plassen bij plaskruizen, terwijl vrouwen eindeloos in de rij staan voor de wc. Maar dat hoeft op de elfde van de elfde in Oeteldonk niet meer: er komen voor het eerst urinoirs voor vrouwen op straat te staan. “De wachtrij is zes keer korter dan bij normale wc's”, vertelt Rick Lamers, eigenaar van het bedrijf dat de vrouwenurinoirs verhuurt.

Het idee is simpel: je moet als vrouw naar de wc, loopt naar een van de urinoirs en kunt meteen gehurkt plassen. Op de elfde van de elfde komen er twee varianten van de vrouwenurinoirs te staan in de Bossche binnenstad. Afgelopen jaren klaagden voornamelijk vrouwen bij de gemeente over te weinig plekken om te plassen. Bovendien waren zij net als mannen, op zoek naar gratis voorzieningen. De eerste is de Lapee: een felroze urinoir met drie open plekken waar drie vrouwen tegelijk gehurkt kunnen plassen. Je hoofd blijft wel boven de Lapee uitsteken. “Ik dacht eerst niemand doet dat, want je zit daar gewoon open en bloot. Maar dat valt gelukkig mee”, zegt Lamers van Rima Rental Group uit Berghem. Voor wie wat meer privacy wil, is er de MadamePee. Dat is een soort rode Dixie met klapdeuren die op slot kan. Maar het verschil met een Dixie is dat je als vrouw gehurkt boven het toilet hangt.

De Lapee: een felroze vrouwenurinoir (foto: Megan Hanegraaf).

Door de inzet van deze urinoirs wordt de wachttijd voor een wc een stuk korter. Lamers: “Als er op een normaal toilet zes vrouwen binnen 10 minuten gaan, kunnen er op deze variant 36 vrouwen.” Dat komt doordat vrouwen in een squat-houding boven de wc moeten hangen. “Op een normaal toilet ga je als vrouw vaak op je gemak zitten en sommigen pakken zelfs hun telefoon erbij. Maar omdat je het nu een soort van ongemakkelijk maakt, is dat niet mogelijk. Je blijft daar niet 'gesquat' hangen.”

“Ik denk dat de gêne er dan wat meer vanaf is.”

Het bedrijf uit Berghem heeft de Lapees één keer eerder getest op een evenement in Amsterdam. Toen bleek dat de wc’s gedurende de dag steeds vaker werden gebruikt. “Hoe later het werd, hoe meer dronken mensen er rondliepen. Ik denk dat de gêne er dan wat meer vanaf is”, zegt Lamers. “Op de elfde van de elfde zijn veel mensen om elf uur ’s ochtends al in de olie. Dus ik denk dat er op zo'n dag best wel goed gebruik van wordt gemaakt.”

De MadamePee, een vrouwenurinoir, waar je gehurkt kan plassen (foto: privé).

Lamers vermoedt dat de MadamePees wat populairder zullen zijn dan de Lapees: “Als je ze naast elkaar zet en de wachtrijen net zo kort zijn, denk ik dat de meeste vrouwen liever achter een gesloten deur plassen.” Er komen op de Parade twee Lapees en vier MadamePees te staan. Datzelfde aantal zal ook te vinden zijn op de Pensmarkt.

“We gaan turven hoeveel vrouwen er gaan plassen.”