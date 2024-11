Nog geen 8 euro per persoon voor cultuur in Brabant

Brabant hoeft niet te rekenen op een flinke rijksbijdrage voor cultuur de komende jaren. Omgerekend komt het neer op nog geen 8 euro per inwoner. Dat is fors minder dan in andere provincies. In Groningen gaat het om bijna 30 euro per inwoner, in Noord-Holland zelfs ruim 86 euro. Brabant doet samen met andere provincies een klemmend beroep op politiek Den Haag om de cultuursubsidies beter te verdelen.

De één vindt cultuur iets voor de 'elite', de ander vindt het een belangrijke voorwaarde voor een vitale regio. Toch is er bij de verdeling van subsidies een groot verschil te zien tussen de verschillende provincies. Het subsidiebedrag per inwoners is in vergelijking met de afgelopen vier jaar een klein beetje gestegen, maar voor provinciebestuurder Bas Maes is het bedrag per inwoner van Brabant te karig.

“Het is ons als Brabant al heel lang een doorn in het oog dat de meerjarige cultuursubsidies van de Rijksoverheid voor het overgrote deel in de randstad landen", zegt gedeputeerde Maes. "Ook de komende periode tot aan 2028 gaat er per hoofd van de bevolking meer dan tien keer zoveel geld naar Noord-Holland dan naar onze provincie. Dat is niet meer uit te leggen."

De Tweede Kamer heeft zich al vaker uitgesproken over het belang van meer spreiding van cultuurmiddelen en voorzieningen over het land. Zo werden er meerdere moties ingediend om iets aan die regionale spreiding te doen.

Nu de adviezen voor meerjarensubsidies voor de periode 2025-2028 zijn gepubliceerd, komen een aantal provincies tot de treurige conclusie dat er van al die goede voornemens niet zoveel terecht is gekomen. Alleen in Drenthe en Zeeland ligt het bedrag per inwoner nog lager dan in Brabant.