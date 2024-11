Aanhanger met biggen kantelt: 25 dieren dood, tientallen varkens ontsnappen

Tientallen biggen zijn dinsdagochtend uit een gekantelde aanhanger ontsnapt op de Oordeelsestraat in Baarle-Nassau. Ook kwamen er ongeveer 25 dieren om het leven bij het ongeluk. In totaal zaten er er ruim 200 varkens in de aanhanger.

De aanhanger hing achter een tractor en is door nog onbekende oorzaak gekanteld. De ontsnapte dieren zochten het groene gras naast de Oordeelsestraat op. De straat ligt in het buitengebied van Baarle-Nassau. Het is nog onduidelijk of alle dieren al gevangen zijn.

De biggen gingen een weiland op.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

