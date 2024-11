Naar huis rijden met twee lekke banden: dronken man is rijbewijs kwijt

Een Eindhovense automobilist had zichzelf blijkbaar zoveel moed ingedronken, dat hij probeerde om met twee lekke banden naar huis te rijden. De 58-jarige man kwam nooit aan in de Lichtstad, maar moest wel zijn rijbewijs inleveren.

Het opmerkelijke ritje was zondagochtend in alle vroegte, de politie maakte het dinsdag bekend in een bericht op Instagram.

De politie kwam de man op het spoor na een melding van twee getuigen. Agenten zagen de auto later rijden met twee lekke banden op de Opwettenseweg in Nuenen.

'Blaastest overbodig'

Daar probeerde hij nog steeds zijn weg met twee lekke autobanden te vervolgen. Toen agenten de bestuurder aanspraken bleek 'direct dat een blaastest overbodig was', schrijft de politie.

De bestuurder werd meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek dat hij vier keer zoveel had gedronken als is toegestaan. De man moest zijn rijbewijs direct inleveren en moet zich binnenkort melden bij de rechter.