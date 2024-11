Steeds meer uitvaartondernemers, Jula (29) uit Boxtel is er daar één van

Het aantal mensen dat wil werken in de uitvaartbranche stijgt enorm. In tien jaar tijd is het aantal uitvaartondernemingen bijna verdubbeld. Jula der Kinderen is nog maar 29 en is sinds kort een eigen uitvaartonderneming gestart.

Een zo persoonlijk mogelijk afscheid. Dat is het doel van Jula uit Boxtel. Sinds juni is ze gestart met haar eigen uitvaartonderneming Tributa. "Ik wil laten zien dat je een afscheid kan maken dat echt past bij diegene die is overleden en bij de mensen die er afscheid van moeten nemen." "Het mag allemaal best wat persoonlijker", vult ze aan. "Er zijn zoveel opties. De locatie bijvoorbeeld. Die mag best passen bij de persoon van wie afscheid wordt genomen. Als diegene vaak op een sportclub kan, kijken we gewoon of het afscheid daar kan." Voor Julia is het werk als uitvaartondernemer mooi, omdat ze orde kan creëren in chaos. En veel andere ondernemers denken er hetzelfde over. In Brabant groeide het aantal vestigingen de afgelopen tien jaar met 81 procent. Alleen in Friesland en Flevoland groeide dit aantal nog harder, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KVK).

Brigitte Wieman, directeur van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) kan de stijging verklaren: "Mede door vergrijzing is er in onze branche steeds meer vraag naar uitvaartondernemers." "En we zien dat jongeren het steeds interessanter vinden", ziet Wieman. "Zij starten vooral in loondienst en doen daar de nodige kennis en ervaring op, om mogelijk later een eigen onderneming te starten." Zo is het ook gegaan bij de jonge Brabantse onderneemster Jula. "Mensen denken misschien dat een uitvaartondernemer een man is of een ouder persoon in pak. Maar dat ben ik niet en dat maakt het juist dat het anders is dan mensen gewend zijn." In de periode van 2014 tot 2024 kwamen er in Brabant 190 nieuwe vestigingen bij. In totaal zijn er in Nederland 3100 vestigingen, waarvan er 2000 vestigingen zelfstandige ondernemers zijn. Jula is er daar één van. In het kaartje hieronder zie je de toename van het ondernemingen van de afgelopen tien jaar in Brabant.

