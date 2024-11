Ramkraak bij juwelier, daders rijden dwars door voetgangersgebied

Bij juwelier Pijnenburg midden in het centrum van Tilburg is dinsdagnacht een ramkraak gepleegd. Het rolluik en de glazen deur van de juwelier zijn daarbij beschadigd geraakt. In de winkel zouden veel lage bakken te zien zijn, waar normaal gesproken sieraden in liggen. De daders hebben hun werktuigen op straat achtergelaten.

De juwelier zit op de hoek van de Heuvelstraat en de Willem II-straat, midden in het voetgangersgebied van het centrum. Buurtbewoners werden rond vier uur 's nachts wakker van een harde knal. Een auto zou met de achterkant het rolluik hebben geramd. Daarna hebben de daders met onder meer een koevoet en krik het rolluik en de deur geforceerd. Volgens buurtbewoners zijn de daders binnen geweest en hebben ze spullen meegenomen. De politie kan dit woensdagochtend nog niet bevestigen. Gereedschap op straat

Wel is duidelijk dat het gereedschap dat is gebruikt bij de ramkraak op straat is achtergelaten. Het gaat om minstens twee koevoeten en krikken. De politie heeft de omgeving afgesloten en doet onderzoek.

Op straat werd gereedschap gevonden (foto: Toby de Kort/SQ Vision).