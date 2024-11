Sieraden buitgemaakt bij ramkraak bij juwelier, daders vluchtten op scooter

Bij juwelier Pijnenburg midden in het centrum van Tilburg is dinsdagnacht een ramkraak gepleegd. Er zijn sieraden gestolen. De daders werden ontdekt door de politie en gingen er op een scooter vandoor. Na een wilde achtervolging schoven de verdachten op de Schouwburgring onderuit, maar wisten toch te ontkomen. Wel lieten ze sieraden op straat achter.

De juwelier zit op de hoek van de Heuvelstraat en de Willem II-straat, midden in het voetgangersgebied van het centrum. Buurtbewoners werden rond half vijf uur 's nachts wakker van een harde knal.

De daders hebben met onder meer een koevoet en krik het rolluik en de deur geforceerd. Het rolluik en de glazen deur van de juwelier zijn zwaar beschadigd. De daders hebben hun werktuigen op straat achtergelaten.

Toen agenten aankwamen, zagen ze een auto en twee verdachten met een tas. Die vluchtten op een scooter. De auto is in beslag genomen, onduidelijk is of hij is gebruikt bij de roof.

De politie heeft het tweetal nog achtervolgd. Op de Schouwburgring ging het tweetal met de scooter onderuit, maar de verdachten wisten alsnog te ontkomen. Op straat lagen daarna sieraden.

Gereedschap op straat

Wel is duidelijk dat het gereedschap dat is gebruikt bij de ramkraak op straat is achtergelaten. Het gaat om minstens twee koevoeten en krikken.

De politie heeft de omgeving afgesloten en doet onderzoek. Naar de twee verdachten wordt nog gezocht. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Eerdere overval

Op 28 februari 2002 is op dezelfde juwelier een overval gepleegd. Twee mensen drongen de winkel binnen en sloegen met een hamer vitrinekasten kapot. De eigenaar heeft toen op beide overvallers geschoten. Een van hen is vervolgens gevlucht, hij werd een jaar later veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. De andere overvaller is later aan zijn verwondingen overleden.