Theo vindt dickpics in speeltuin: 'Zitten we hier in een seksboetiek?'

De 82-jarige Theo Peters schrok zich rot toen hij door een speeltuin in Uden liep om afval te prikken. Tijdens zijn vaste schoonmaakrondje in de wijk Zoggel vond hij tot twee keer toe dickpics; foto's van mannelijke geslachtsdelen. En dat op een plek waar kinderen spelen.

Al jaren loopt Theo Peters met een prikker en een plastic zak door de woonwijk. Tijdens een van zijn vaste rondjes zag hij foto's liggen, naast een bankje in de speeltuin. "Daar stonden mannelijke geslachtsdelen op. Daar schrok ik wel van", zegt hij.

De eerste keer gooide Peters de foto’s direct in de prullenbak. Maar vorige week maandag lagen er opnieuw dickpics. Dit keer bewaarde de inwoner van Zoggel ze als bewijs. “Zitten we hier in de speeltuin of in een seksboetiek?”, vraagt hij zich af.

Het is niet bekend van wie de foto’s zijn. Voor Peters is de maat in ieder geval vol. “Als die mannen hier bezig zijn, laat ik mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen hier niet meer spelen.”