JA-JA sticker om brievenbus vrij te houden van reclamedrukwerk

Ruim 25 kilo aan reclamedrukwerk wordt er jaarlijks bij ieder huishouden in Den Bosch door de brievenbus geduwd. De gemeente wil de berg papierafval nu te lijf gaan met zogeheten JA-JA-stickers. Vanaf 1 januari 2025 kan iedereen die alle reclame op de deurmat beu is, een sticker op de brievenbus plakken.

De sticker die in het nieuwe jaar beschikbaar komt, is in feite een omgekeerde versie van de bestaande NEE-NEE sticker die al op veel Bossche brievenbussen prijkt. Daarbij geven huishoudens aan dat ze niet zijn gediend van reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen.

Met de omkering naar JA-JA wordt niet langer het weren van reclamefolders en gratis krantjes bij de inwoners gelegd. Er komt vanaf 2025 alleen nog ongeadresseerd drukwerk door de brievenbus als huishoudens dat aangeven met een JA-JA sticker. Voor alle duidelijkheid: iemand zonder sticker op zijn brievenbus zou voortaan verlost moeten zijn van allerlei ongevraagd drukwerk aan huis. Of dat inderdaad zo gaat werken, moet de praktijk uitwijzen.

De invoering van de JA-JA-stickers had eigenlijk al een half jaar eerder moeten gebeuren, maar werd afgelopen zomer uitgesteld. De reden was een fout bij het publiceren van de afvalstoffenverordening, waar het plan voor de stickers in had moeten staan. Den Bosch volgt met de invoering van de nieuwe stickers andere gemeenten zoals Eindhoven, Bergeijk en Geldrop-Mierlo die al eerder overschakelden naar de JA-JA-sticker.

De nieuwe stickers zijn voor Bosschenaren gratis aan te vragen via de website van de gemeente en zijn ook op te halen bij onder meer het Stadskantoor en de Afvalstoffendienst.