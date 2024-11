Rob in volle vaart 1000 kilometer over de Nijl: 'Water begint te wennen'

Rob van der Aar (66) uit Zeeland voelt zich nooit te oud voor een avontuur. Vrijdag begon hij aan een kajaktocht van 1000 kilometer over de Nijl. Al peddelend hoopt hij geld in te zamelen voor een Egyptische hartstichting. "Hier is goede medische zorg minder vanzelfsprekend", zo verklaart hij zijn eenmansactie op het water.

Rob van der Aar zit in Luxor voor een tweedaagse rustpauze. "Het is hier heerlijk weer met zo'n 30 graden", klinkt het vrolijk vanuit Egypte. De pauze aan de oever van de Nijl is welverdiend en volgens planning. Na twee dagen kajakken over 200 kilometer, zijn twee dagen pauze zijn deel. "Het valt mee tot nu toe, maar ik heb nog 800 kilometer te gaan", maakt hij enig voorbehoud. "Het is een spannend avontuur want ik weet niet wat ik kan verwachten. Het water van de Nijl begint wel te wennen."

"Zo schuif ik richting Caïro."

Het dagritme van Rob volgt eveneens een vast patroon. "Ik sta zo vroeg mogelijk op en start met een goed ontbijt. Dan ga ik twee en een half uur peddelen. Dan pak ik mijn rust om daarna nog eens twee en een half uur te kajakken. Tot nu toe heb ik alleen twee blaren op mijn rechterhand en verder nergens last van." Na de eerste gewenning peddelt hij nu gemiddeld vier dagen achter elkaar en pakt dan twee dagen rust. "Zo schuif ik richting Caïro."

Privéfoto.

In de hoofdstad van Egypte wacht hem op de 25ste november een groot feest. Dat is in handen van de Egyptische Magi Yacoub Hartstichting waarvoor Rob belangeloos over het water scheert. "Magi Yacoub biedt gratis hartzorg en ondersteunen mensen die anders het geld niet hebben voor een hartoperatie." Door zijn reizen naar Egypte leerde Rob de Egyptische Hartstichting kennen. "Ze zijn ook bezig met de bouw van een nieuw ziekenhuis in Caïro waar ze hartchirurgie gaan aanbieden."

"Toegang tot goede gezondheidszorg is niet altijd vanzelfsprekend."

De betrokkenheid van Rob bij de Egyptische hartstichting laat zich verklaren. "Ik ben in 2012 zelf geopereerd aan mijn hart. Gelukkig was er niet heel veel aan de hand. Maar het besef drong toen wel tot me door hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot goede gezondheidszorg. En dat is hier in Egypte niet vanzelfsprekend." Het streefbedrag van de watersporter uit Zeeland staat op 15.000 euro. "Maar zover ben ik nog niet. Als mensen willen doneren kan dat op de website van gofundme. Alle bijdragen zijn welkom."

"Of ik bang ben voor krokodillen en nijlpaarden?"

En wat te denken van de risico's? De Nijl zit toch vol met krokodillen en nijlpaarden? "Iedereen vraagt of ik daar bang voor ben, maar die zitten op dit deel van de rivier niet. Ze zijn uitgeroeid of ze zitten zuidelijker, niet waar ik kajak."