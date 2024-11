Sarah blij met overwinning Trump: 'Ik kijk door zijn rare uitspraken heen'

Ze woont duizenden kilometers verderop, maar expat Sarah Barnes (51) uit Veldhoven maakte woensdagochtend een vreugdesprongetje toen ze zag dat Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt Dat hij niet bepaald een blad voor de mond neemt, daar kijkt ze naar eigen zeggen doorheen. "Het is ook niet mijn stijl, maar ik kijk naar wat hij wil en niet naar hem als persoon."

Sarah kwam drie jaar geleden vanuit Seattle naar Veldhoven, voor het werk van haar man. Ze was in eerste instantie geen fan van Trump en stemde in 2016 ook niet op hem. Maar deze verkiezingen wel. "Zijn eerste presidentschap deed hij heel goed. Onze economie bloeide en mensen waren over het algemeen gelukkig. De afgelopen jaren waren wij natuurlijk vooral in Nederland, maar ik zie dat de economie en de immigratieproblemen alleen maar zijn verslechterd."

Ze heeft er vertrouwen in dat alles in haar thuisland vanaf nu weer beter wordt. Maar andere expats vrezen dat het de komende vier jaar alleen maar bergafwaarts gaat. "Ik begrijp niet dat zoveel mensen op hem gestemd hebben", zegt Olivia van de Broek, die al dertien jaar in Veldhoven woont. "Trump is antidemocraat, zorgt voor verdeeldheid en hij is een crimineel. Ik ben echt verbaasd en teleurgesteld."