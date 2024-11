Joey Veerman langer bij PSV: middenvelder tekent toch bij tot 2028

PSV-middenvelder Joey Veerman heeft tot de zomer van 2028 bijgetekend in Eindhoven. Dat meldt de club donderdag op sociale media. Het was lang onduidelijk of de 25-jarige Volendammer zijn contract zou verlengen.

“Ik zit hier nog steeds heel goed op mijn plek”, zegt de PSV'er na het zetten van zijn handtekening. "Op sportief vlak gaat het PSV voor de wind en samen met mijn gezin ben ik erg gelukkig in Eindhoven." Veerman revalideert op dit moment van een blessure. "Ik hoop zo snel mogelijk weer van waarde te kunnen zijn op het veld en mooie successen te kunnen vieren met onze supporters.” 'Heel content'

Technisch directeur Earnest Stewart is naar eigen zeggen 'heel content' met het openbreken van het contract. “Dit is voor Joey bovendien een beloning voor de geweldige ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt sinds hij in januari 2022 overkwam van sc Heerenveen. Joey is erg belangrijk in het voetbal dat trainer Peter Bosz graag wil spelen met PSV. We hopen nog lang van hem te kunnen genieten.”