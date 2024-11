Ooit handelde ze in rommel om te overleven, nu heeft Biancà twee bedrijven

Nadat haar man overleed struinde ze rommelmarkten af om te kunnen overleven, nu is ze eigenaar van twee transportbedrijven. Voor Biancà Smit (67) uit Den Bosch begon alles met het handelen in tweedehandse spullen. “Ik was in overlevingsmodus. Het was dat of niets. Ik moest voor mijn kinderen zorgen.”

Een hobby. Zo noemt Biancà haar handeltje op Marktplaats tegenwoordig. Ze heeft op het moment van schrijven 228 recensies van anderen, bijna allemaal positief. “Ik ga gewoon graag naar rommelmarkten om daar rond te struinen. Je vindt er echt geweldige dingen om op Marktplaats te verkopen”, zegt Biancà. “Zoals een hele goedkope parelketting. Die bleek gewoon duizend euro waard. En laatst vond ik een klok met 101 Dalmatiërs van Disney erop. Toen kreeg ik van de verkoopster ook gelijk een hele tas met andere 101 Dalmatiërs-spullen mee. Je weet gewoon nooit wat je vindt.”

De 101 Dalmatiërs-spullen (foto: Biancà Smit).

Tegenwoordig verdient Biancà een aardig zakcentje met haar hobby. Toch begon die hobby dertig jaar geleden als een noodzaak. "Mijn man overleed toen hij 29 was. Ik zat met de kinderen en had weinig geld, dus ik ging handelen in autostoeltjes om te overleven."

“Wat moet je dan? Ik stond met mijn rug tegen de muur.”

Biancà zegt dat ze in 'overlevingsmodus' was. "Het was alles of niets. Ik moest voor mijn kinderen zorgen. Wat moest ik dan? Ik stond met mijn rug tegen de muur.” Die autostoeltjes legden haar geen windeieren. “Nee, ik heb er goed aan verdiend. Uiteindelijk had ik op mijn veertigste mijn rijbewijs gehaald en een vrachtwagen geleased.” Een beslissing die haar leven en dat van haar kinderen volledig zou veranderen. Met de vrachtauto ging ze spullen bezorgen. Dat liep goed. Uiteindelijk startte ze een bezorgingsbedrijf. Dat liep zelfs nog beter. Van één vrachtwagen ging Biancà naar een bedrijf met zes vrachtwagens. Maar daar bleef het niet bij: Biancà is inmiddels eigenaar van twee bezorgingsbedrijven.

"Het geeft je echt een kick als je iets goedkoop scoort op de markt."

“We zijn een hecht familiebedrijf, want mijn kinderen zijn ook door mij in de transport gerold. Ons andere bedrijf heeft nu veertig busjes en veertig vrachtwagens. Het gaat heel goed, we bezorgen onder meer voor PostNL." Van het afspeuren van rommelmarkten om te overleven naar directeur van twee bedrijven. Het kan verkeren. “Ja, het is wat. En nu ben ik weer vaak te vinden op rommelmarkten. Niet voor het geld, maar omdat ik het leuk vind. Het geeft je echt een kick als je iets goedkoop scoort en dat vervolgens voor meer geld kan verkopen op Marktplaats. Er is veel in mijn leven veranderd, maar dat gevoel verandert nooit.” Meer Marktplaatsparels lezen?