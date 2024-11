'Voelde gij nattigheid?' Ook dit jaar nieuwe carnavalsbadge van waterschap

Nieuw embleem op oew pekske? Na het succes van vorig jaar komt het waterschap Aa en Maas ook dit jaar met een nieuwe carnavalsbadge. Want saai, dat is een waterschap niet, zo vinden zij zelf. De badge met de leus 'Voelde gij nattigheid? Dan komme wij ekkes peilen', wordt gelanceerd in de aanloop naar 11/11, de officiële aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen.

Anouk Lambregts Geschreven door

Om te laten zien wat het waterschap eigenlijk doet, en om mensen wat waterbewust(er) te maken, zette het waterschap vorig jaar (seizoen 2023/2024) deze actie op. Toen was de slogan "We moake oe de pis nie lauw, maar wel verrekkes skon!" Hiermee vroeg het waterschap aandacht voor schoon water, omdat er naast de 3 P's (Plas, Poep en wc-Papier) nog altijd veel troep door de wc's wordt gespoeld. Dit jaar is er gekozen voor het thema 'voldoende water'. "Er kwamen zo veel leuke reacties op het vorige embleem, wat ons betreft was dat een reden voor een vervolg. Voor een mooi embleem is er altijd wel een plekske op een pekske!", zo schrijft het waterschap op zijn site.

Links het nieuwe carnavalsembleem, rechts dat van carnavalsseizoen2023/2024

Klimaatverandering en het weer worden steeds extremer, waardoor het werk van de waterschappen steeds belangrijker wordt. "Nu we te maken krijgen met weersextremen zoals piekbuien en langdurige droogte, is het onze taak om te zorgen voor voldoende water. Dat wordt steeds uitdagender", schrijft het waterschap. Maar wat doet het waterschap dan precies?

"We houden water vast als het kan en voeren het af als het moet. Zo zorgen we voor voldoende water voor de landbouw én de natuur. We beheren hiervoor meer dan 4000 kilometer aan sloten en beken. Met 100 gemalen en meer dan 2300 stuwen regelen we ook nog eens het waterpeil. Ook leggen we waterbergingsgebieden aan om water vast te houden en laten we beken weer meanderen om water in fases af te laten voeren." Als je zelf iets wilt doen voor het veranderende klimaat, dan kun je bijvoorbeeld een regenpijp afkoppelen of een regenton plaatsen. "Hierdoor komt schoon drinkwater niet in het riool en komt het ook niet onnodig bij de waterzuivering." Wil jij ook carnaval 2025 pronken met ons mooie embleem op jouw pekske? Stuur een mail met een ludieke slogan over het waterschap en hun werk naar [email protected]. Geef daarbij aan je naam en adres waar het embleem naartoe mag worden gestuurd. Let wel, OP = OP!