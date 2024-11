Zeer grote brand in loods met plastic flessen, rook in wijde omtrek te zien

Er woedt sinds donderdagmiddag halfeen een zeer grote brand in een loods van een recyclingbedrijf op industrieterrein Borchwerf in Roosendaal. Een grote zwarte rookpluim is in de wijde omtrek te zien. In de loods liggen heel veel plastic flessen die in brand zijn gevlogen. Er zijn geen mensen meer in de loods.

De brandweer heeft twee NL-Alerts verstuurd in de regio met daarin de waarschuwing om uit de rook te blijven. De loods staat aan de Stepvelden en is van recyclingbedrijf Kempenaars. Er is ook een liveblog van de brand. GRIP-2

Ook is er opgeschaald naar 'GRIP-2'. In zo'n geval gaat er een speciaal crisisteam aan de slag. Bij GRIP-1 werken hulpdiensten samen op de plek van het incident. "Op dit moment focust de brandweer zich op het blussen van de brand en voorkomen van het overslaan van de brand naar de loods naast deze loods", meldt de Veiligheidsregio. Eerder meldde de Veiligheidsregio dat de loods volledig leeg was. Dat bleek later niet het geval: er liggen heel veel plastic flessen in de loods en die zijn in brand gevlogen.

Foto: Erik Peeters.

De brand brak rond halfeen uit. De brandweer is met heel veel brandweerwagens aanwezig. "Op dit moment focust de brandweer zich op het blussen van de brand en voorkomen van het overslaan van de brand naar de loods naast deze loods", meldt de Veiligheidsregio. De veiligheidsregio over de brand:

Foto: Eye4Images/SQ Vision.

Foto: Eye4Images/SQ Vision.