Zeer grote brand in loods, zwarte rookpluim in wijde omtrek te zien

Er woedt donderdagmiddag een zeer grote brand in een loods aan de Stepvelden op industrieterrein Borchwerf in Roosendaal. Dat meldt de Veiligheidsregio. Er zijn geen mensen meer in de loods.

De brandweer heeft een NL-Alert verstuurd in de regio met daarin de waarschuwing om uit de rook te blijven. Ook is er opgeschaald naar 'GRIP 1'. Als er coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten nodig is, dan wordt er vaak opgeschaald naar GRIP-1. De brand brak rond halfeen uit. "Op dit moment focust de brandweer zich op het blussen van de brand en voorkomen van het overslaan van de brand naar andere loodsen", meldt de Veiligheidsregio.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Heel veel rook

Bij de brand komt heel veel rook vrij en de rookpluim is van veraf te zien.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

"Mocht je hier last van hebben, sluit ramen en deuren en zet mechanische ventilatie uit", aldus de Veiligheidsregio.