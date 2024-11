Veurgloeien voor het Regio Songfestival, zo bereidt Dominique zich voor

Bijna is het zover en kunnen we onze inzending Dominique de Bont bewonderen tijdens het jaarlijkse Regio Songfestival. De outfit ligt klaar en de goede zin is ingepakt. En zo bereidt ze zich voor op de laatste loodjes.

Natuurlijk is het een beetje spannend, maar ze heeft er vooral heel veel zin in. Bij Dominique thuis liggen de kleren al klaar, "maar die moet ik straks nog even laten doorpassen." Welke outfit ze precies aan gaat trekken, is nog geheim. "Het moet bij het totale plaatje passen", zegt ze. Daar komen de sfeer, het licht en het geluid volgens haar samen. "Het moet een warme sfeer worden en passen bij het nummer."

"Spannend! Maar ik heb er vooral heel veel zin in."

Als de kleren helemaal op maat zijn en de radiostudio's gebeld voor de laatste beetjes PR, vertrekt Dominique naar Maastricht. Daar gaat ze een laatste keertje oefenen, zorgen dat het licht en geluid helemaal aansluit bij haar nummer Wie We Waren. "Daar moet het echt samen gaan komen. Spannend! Maar ik heb er vooral heel veel zin in."

"Kwestie van telefoon wegleggen en lekker in je optreedbubbel kruipen."

"Mentaal ben ik helemaal ready, ik voel me echt goed voorbereid. Ik ken het nummer van voor naar achter, helemaal van buiten. Dus ik heb er vooral heel veel zin in", vertelt de zangeres. Maar of er dan helemaal geen gekke ritueeltjes zijn? "Nou, ik moet voor het optreden waarschijnlijk de hele tijd plassen en ga daardoor voor de zekerheid tóch steeds naar de wc", lacht ze. "Maar op een gegeven moment is het een kwestie van telefoon wegleggen en lekker in je optreedbubbel kruipen." Dominique is zaterdagavond 9 november als zesde te zien tijdens het Regio Songfestival. De show wordt vanaf half negen 's avonds uitgezonden vanuit Maastricht op de sociale media-, YouTube- en televisiekanalen van de regionale omroepen. Benieuwd naar het liedje van Dominique? Check het hier: