Bestolen bewoners seniorenflat krijgen snel nieuwe, tijdelijke scootmobiel

De gedupeerde bewoners van een seniorenflat in Den Bosch krijgen snel allemaal een tijdelijk vervangend vervoersmiddel voor hun gestolen scootmobielen. Dat laat wooncorporatie Zayaz weten na gesprekken met de gedupeerden en de gemeente Den Bosch. "We willen dit zo snel mogelijk oplossen", laat een woordvoerder van het bedrijf weten aan Omroep Brabant.

Volgens de woningcorporatie werden er maandag twee scootmobielen, één ligfiets en wat opladers voor voertuigen gejat. Bewoners zeggen dat er meer scootmobielen zijn verdwenen. Ondanks het gesteggel over het precieze aantal gestolen voertuigen vindt wooncorporatie Zayaz het ontzettend sneu voor de bewoners.

Gedupeerde Frank de Bie laat weten dat er acht parkeerplekken waren in de ruimte waaruit de voertuigen zijn gestolen: "Twee scootmobielen stonden buiten die nacht en zijn in ieder geval niet gestolen, waaronder die van mij. Dan blijven er zes plekken over, minus de gestolen ligfiets. Voor mijn gevoel zijn er dus minstens vijf andere scootmobielen verdwenen."

Een andere bewoonster laat weten dat er minstens vier scootmobielen buiten stonden, die niet gestolen zijn. "Maar ze hebben het wel geprobeerd, want mijn hele mandje was stuk", laat ze weten.

Ondanks de verwarring rond het aantal gestolen voertuigen, is De Bie wel te spreken over het gesprek met Zayaz. Van hem werd alleen een oplader gestolen. "Het gesprek is me goed bevallen. De woonconsulent had heel veel begrip voor de situatie, het was geen 'ja, maar'-gesprek, zoals eerder wel eens het geval was", laat hij weten.

"De woonconsulent zei niet hardop dat ze fouten hebben gemaakt, maar deze woonconsulent luisterde en ik kon eruit opmaken dat hij inzag dat Zayaz steken heeft laten vallen." De Bie laat weten dat zijn oplader van zo'n 300 euro vergoed gaat worden door Zayaz.

'Afschuwelijk voor bewoners'

De wooncorporatie vindt het in ieder geval afschuwelijk voor de gedupeerde bewoners. "Ze zijn vaak afhankelijk van hun scootmobiel en kunnen nu bijvoorbeeld niet zomaar boodschappen doen", vertelt de woordvoerder. "We willen het zo snel mogelijk geregeld hebben", zegt ze. "Hoe snel dat precies is, is afhankelijk van de mogelijkheden."

Er wordt gehoopt op 'enkele dagen', maar daar kan geen garantie voor worden afgegeven. Voor een oplossing op lange termijn werken de gemeente Den Bosch en Zayaz ook nauw samen.

Bewoners reageerden woedend na de diefstal: