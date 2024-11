Opmerkelijk verzoek: uitzicht hoge torens moet voor iedereen zijn

Eindhoven verandert de komende jaren enorm met de komst van flinke torens, veelal woontorens. De SP in de stad heeft een opmerkelijk verzoek: zorg dat de Eindhovenaar die niet in zo’n toren woont, ook van het uitzicht kan genieten. Murat Memis van de Eindhovense SP maakt zich er sterk voor, de gemeente voelt er wel wat voor.

Het uitzicht op het dak van de nieuwe torens in Eindhoven zal niet flauw zijn. Zo komt er een houten wolkenkrabber van 133 meter hoog. Of wat te denken van woontoren Niko die nu wordt gebouwd: 36 verdiepingen telt-ie. Met 109 meter is het momenteel het hoogste gebouw van de Lichtstad.

“Je kunt bij bepaalde projecten de hal toegankelijk maken voor iedereen. Dan kun je een aparte lift maken die alleen naar de top gaat. Zo kun je het regelen. Per project kun je kijken wat er mogelijk is. Ook zou ik er maatschappelijke organisaties bij betrekken, want het moet ook toegankelijk zijn voor iemand in een rolstoel.”

Al die torens gaan Eindhoven straks anders op de kaart zetten. Ze gaan de stad meer uitstraling geven, zo gaf wethouder Stijn Steenbakkers eerder al aan. "Het is best nog een platte pannenkoek. Met heel weinig torens. Dit hoort niet bij een Metropoolregio en een economisch krachtige stad. Hier gaan we een mooie, stedelijke allure van maken.”