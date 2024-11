Gratis varen door Biesbosch is voorbij: Drimmelen voert vaartaks in

Wie door De Biesbosch wil varen, moet volgend jaar de portemonnee trekken. Bootbezitters gaan namelijk meebetalen aan het onderhoud van het natuurgebied. Het gaat vooralsnog om een proef met een zogenoemd 'Biesboschvaantje' van de gemeente Drimmelen. Een dagkaart kost vijf euro, wie het hele jaar door van het nationale park wil genieten is 50 euro kwijt.

Biesboschvaantje Daarom wordt er nieuw leven geblazen in het Biesboschvaantje. Dit plan lag in 2018 ook op tafel, maar toen liet de gemeente Drimmelen nog weten het geen optie te vinden om geld te vragen aan bezoekers. Maar onderhoud is nu écht nodig, ziet Corine Polak van stichting Recreatief Drimmelen, die samen met ondernemers het Biesboschvaantje initieerde. “Nu is het makkelijker uit te leggen aan mensen, waardoor het commitment groter is.”

Van verrotte steigers tot vieze strandjes: afgelopen jaren verslechterde de boel flink in het zoetwatergetijdengebied. “Als we op dezelfde voet doorgaan, kan je er niet meer van genieten”, licht wethouder Tim Simons toe. “Dat kan niet in dit prachtige natuurgebied. Maar Staatsbosbeheer gaat niet meer over het onderhoud, dus moeten de gemeente, ondernemers en recreanten de handen ineenslaan.”

Voor particuliere booteigenaren in Drimmelen zal de prijs voor een vaantje liggen op 50 euro per jaar. Passanten en kanovaarders zullen een dagkaartje van vijf euro moeten aftikken. Bootverhuurders gaan 100 euro per boot per jaar betalen. Voor rondvaartboten geldt een bedrag tussen de 250 en 1000 euro, afhankelijk van hun lengte. Of ondernemers dit gaan doorberekenen aan hun klant, is aan hen. “Maar de bezoeker mag daar ook aan gaan meebetalen”, vindt Adriaan Schuller van rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw. De gemeente verwacht met de vaartaks jaarlijks 125.000 euro op te halen.

“Een goed idee”, reageert Barry Hagenbeek in de Facebookgroep 'Met de boot door de Biesbosch' op de plannen voor de pilot. “Zeker als ze de aanlegsteigers weer in orde maken.” Ook Linda Mollers hoopt dat die met haar bijdrage worden aangepast. “Natuurlijk wil ik betalen, als daar onderhoud voor in de plaats komt”, vult Marietje Boer nog aan.

Marco Arnout denkt er anders over. “Als we hier aan gaan beginnen, hebben we dadelijk overal en nergens aparte vignetjes.” Daar sluit Fred Bijlsma zich bij aan. “Een rondje Nederland met de boot wordt dan wel een prijzig verhaal.” Ook Eric Houterman Cascu vindt het plan onzin. “De Biesbosch is van iedereen.”

Biesbosch-breed inzetten

Het vaantje geldt tijdens de pilot alleen voor de gemeente Drimmelen. Of deze fysiek of online wordt, wordt nog onderzocht. Ook is nog niet bekend of het vaantje alleen bij een fysiek punt verkrijgbaar zal zijn, of ook online. De gemeente hoopt dat het uiteindelijk Biesbosch-breed ingezet kan gaan worden. De Biesboschgemeenten Dordrecht en Altena volgen de pilot en resultaten van Drimmelen op de voet. Ook zij zien dat onderhoud hard nodig is in het natuurgebied.

Het is komend jaar overigens niet verplicht om het Biesboschvaantje te kopen, omdat het nog om een pilot gaat. Maar wethouder Simons hoopt dat bezoekers hun liefde voor het natuurgebied tot uiting brengen met de aanschaf van het vaantje. “Je hoopt dat mensen die hierheen varen denken: ‘Ik vind het zo belangrijk dat de Biesbosch onderhouden wordt, doe mij d’r ook maar een!’”