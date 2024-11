Appen, racen en over de vluchtstrook rijden: ruim 1000 euro boete

De politie deelde donderdag meerdere boetes uit aan een automobilist die een hele rits verkeersregels aan zijn laars lapte. De 64-jarige man, die werd gevolgd door een videosurveillance van de politie, was constant bezig met zijn smartphone, reed gemiddeld ruim dertig kilometer per uur te hard, nam via een vluchtstrook de binnenbocht en reed over een puntstuk.

De man kreeg van de verkeerspolitie Oost-Brabant in totaal drie bonnen, samen goed voor meer dan duizend euro boete. Ook mag de automobilist op een EMG-cursus (Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer). In deze cursus leren automobilisten wat de gevolgen en risico's zijn van onverantwoord rijgedrag. Wanneer iemand deze cursus weigert, wordt het rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard wegens het niet-verlenen van medewerking.