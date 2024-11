Scooterrijder zwaargewond na aanrijding op kruising

Een scooterrijder is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Hindeloopenstraat met de Haveltestraat in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond halfnegen.

Door de dichte mist kon de traumahelikopter in Volkel niet opstijgen. Het traumateam kwam daarom met de auto naar Tilburg om het zwaargewonde slachtoffer hulp te verlenen. De mannelijke bestuurder van de auto was niet gewond, maar wel flink geschrokken en is door de politie ondervraagd.

Door het ongeluk raakten de scooter en de auto flink beschadigd. De kruising werd tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Specialisten van de politie onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren.