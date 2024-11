Explosie bij huis in Eindhoven, vermoedelijk door zwaar vuurwerk

Bij een huis aan de Terschellingstraat in Eindhoven is donderdagavond laat een explosie geweest. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om zwaar vuurwerk dat is ontploft.

Het explosief ging rond middernacht af bij een poort aan de achterkant van het huis. Over eventuele schade als gevolg van de explosie is rond een uur donderdagnacht nog niks bekend. Wel is duidelijk dat het een enorme knal geweest moet zijn. Op X laat iemand weten dat de explosie in de buurt van winkelcentrum Woensel te horen was. Toch zo'n kilometer van de Terschellingstraat. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Onder meer specialisten van het Team Explosieven Verkenning komen hiervoor naar de Terschellingstraat.