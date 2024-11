Resten van Cobra gevonden in brandgang na explosie bij huis

Bij een huis aan de Terschellingstraat in Eindhoven is donderdagavond laat een explosie geweest. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om zwaar vuurwerk dat is ontploft. In de brandgang werden resten van een Cobra gevonden.

Het explosief ging rond middernacht af bij een poort aan de achterkant van het huis. In de poort zit een flink gat. En in de brandgang en tuin achter het huis liggen stukken hout. Ook werden daar de restanten van een Cobra gevonden.

De politie doet onderzoek (foto: foto: SQ Vision).

Omdat het gat in de poort redelijk hoog zit, lijkt het erop dat het vuurwerk aan de poort bevestigd is en vervolgens is aangestoken. Of dat inderdaad zo is, wordt door de politie onderzocht. Hiervoor kwam onder meer een specialist van het Team Explosieven Verkenning naar de Terschellingstraat. Het is in elk geval duidelijk dat het een enorme knal geweest moet zijn. Op X laat iemand weten dat de explosie in de buurt van winkelcentrum Woensel te horen was. Toch zo'n kilometer van de Terschellingstraat.

De explosie aan de Terschellingstraat in Eindhoven vond rond middernacht plaats (foto: SQ Vision).