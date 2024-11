Ga je dit weekend op pad, houd dan hier rekening met extra reistijd

Automobilisten die dit weekend de weg op willen, moeten rekening houden met mogelijk extra reistijd. Zowel de A2 als de A27 zijn dit weekend deels afgesloten omdat er aan de weg wordt gewerkt.

Voor de onderhoudswerkzaamheden is de A2 van vrijdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur dicht van knooppunt Vught tot knooppunt Ekkersweijer, in de richting Eindhoven. Het verkeer wordt omgeleid via de A65 en A58, of via de A59 en A50.

Wil je vanuit onze provincie naar Utrecht? Dan moet je rekening houden met werkzaamheden op de A27. De snelweg is dicht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. De onderhoudswerkzaamheden hier beginnen vrijdagavond om tien uur en duren tot maandagochtend vijf uur. Verkeer richting Utrecht wordt omgeleid via de A15 en de A2.

Rijkswaterstaat verwacht dat je op beide snelwegen rekening moet houden met een extra reistijd van een half uur.