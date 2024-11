Toos was een moeder uit duizenden en spil van een heel fijn gezin

Ilse Aarts (49) uit Helmond heeft alleen maar fijne en mooie herinneringen aan haar moeder Toos. Een moeder uit duizenden die op 9 februari 2019 veel te jong, ze was pas 66, overleed. Ilse, haar vader Math en zus Daniëlle hebben de draad weer opgepakt, maar missen de spil van hun gezin nog steeds.

Nee. Hoe lang ze ook nadenkt over de eigenschappen van haar moeder, Ilse Aarts kan werkelijk geen negatief dingetje verzinnen. “Dat klinkt misschien ongelofelijk, maar het is zo. Mijn moeder was zo’n fijn, zorgzaam, spontaan mens, mijn grote voorbeeld. Iemand met wie ik alles kon delen en bespreken. En ik niet alleen. Ook de vriendinnen die bij ons over de vloer kwamen, deelden hun verhalen of problemen met haar. Daar had ze een antenne voor. Ze stond open voor alles en iedereen, zonder te oordelen.”

Harmonieus en zorgeloos, dat is in twee woorden hoe je de jeugd van de meisjes Aarts kan omschrijven. Met cadeaus en lekker eten op feestdagen, een mooi versierd huis tijdens kerst, fijne Center Parcs-vakanties, samen met Toos naar de sportschool of jazzballet en eigenlijk nooit gedoe. De positieve levensles die ze haar dochters meegaf: vandaag gaat alles goed, morgen gaat het in alle opzichten beter.

Ilse en haar zus Daniëlle groeiden op in een warm nest. Met een vader en moeder die gelukkig waren met elkaar en voor een fijn en gezellig thuis zorgden. “Nou ja, thuis zorgde vooral mijn moeder daarvoor omdat mijn vader natuurlijk aan het werk was. Maar die twee waren wel echte soulmates. Ze gingen vaak samen weg op de motor, de grote passie van mijn vader, maakten tripjes naar Duitsland en genoten van het leven na hun pensioen, al was dat laatste van korte duur”, vertelt Ilse.

“Die positiviteit en harmonie was er altijd. Voor zover ik me kan herinneren, hadden mijn vader en moeder nooit ruzie. Dat wil zeggen: mijn zus en ik hebben ze één keer horen kibbelen en we schrokken ons meteen te pletter. We dachten dat ze gingen scheiden. Er stond die dag, zoals altijd op zaterdag, friet op het programma. Daar waren we natuurlijk dol op, maar ik kreeg geen hap meer door m’n keel”, lacht Ilse.

De rollen in huize Aarts waren duidelijk verdeeld. Vader Math werkte, in de psychiatrie, en moeder Toos was als spil van het gezin thuis bij de kinderen. Ilse: “Niet dat mijn moeder niet wilde, ze heeft mijn vader notabene tijdens haar opleiding psychiatrie in Venray ontmoet, maar zo ging dat in die tijd. Werken terwijl je getrouwd bent en kinderen krijgt, was in de vijftiger jaren geen vanzelfsprekendheid.”

Toos was een bezige bij, had altijd wel iets om handen. Zorgen voor anderen stond daarbij met stip op nummer een. “En ze is later wel gaan werken hoor, toen Daniëlle en ik ouder waren. Eerst in een bejaardentehuis en later als poetshulp in de thuiszorg. Het typeert mijn moeder dat ze ook buiten werktijd altijd klaarstond voor haar cliënten. Zoals ze eigenlijk voor iedereen klaarstond, ook voor Daniëlle en mij.”