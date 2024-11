Exoten nemen het over, volgens Frans Kapteijns kan het zo niet langer

Exotische planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop overwoekeren onze gronden. En dat is een groot probleem, want het is toch al schrijnend gesteld met de bossen in Brabant. Door droogte, hitte en wateroverlast heeft de natuur het zwaar. Boswachter Frans Kapteijns hoopt mensen tijdens de Nationale Klimaatweek wakker te schudden.

Floor Foole Geschreven door

Van 11 tot 17 november is het Nationale Klimaatweek. Omroep Brabant schrijft een serie artikelen over de staat van het Brabantse klimaat.

Invasieve exoten zoals de reuzenberenklauw maar ook de Amerikaanse waternavel, de Amerikaanse rivierkreeft en de zonnebaars; boswachter Frans Kapteijns ziet ze het liefst zo snel mogelijk vertrekken. “Deze soorten verjagen de inheemse planten en dieren. Ze hebben hier geen natuurlijke vijanden, ze worden niet opgegeten. Beken groeien dicht, andere planten hebben geen kans om te groeien want ze krijgen geen licht, de biodiversiteit gaat achteruit. Dit moeten we niet willen”, zegt Frans. De exoten zijn hier gekomen doordat mensen ze hebben meegenomen vanuit verre landen. Soms bewust, ook vaak onbewust. Maar met grote gevolgen. “Neem bijvoorbeeld Landgoed de Utrecht bij Hilvarenbeek. Dat staat helemaal vol met Japanse duizendknopen, ze overwoekeren alles en zijn bijna niet te bestrijden.”

De Japanse duizendknoop is nauwelijks uit te roeien (Foto: Pixabay).

De natuur heeft het al zwaar door klimaatveranderingen. De afgelopen jaren zijn de bossen en de heide geplaagd door heel veel droogte. Tussen 2018 en 2022 is het heel warm geweest. Daardoor is de grondwaterstand heel erg gedaald en zijn mineralen uit de bovenlaag verdwenen. Veel bomen en planten zoals de zomereik en beuk gingen dood. Zonnedauw en klokjesgentiaan konden daardoor niet overleven. Het gentiaanblauwtje, een vlinder die afhankelijk is van de klokjesgentiaan heeft het daardoor heel moeilijk.

Het gentiaanblauwtje heeft het moeilijk (Foto: Vlinderstichting/Henk Bosma)

De planten die het wel gered hebben, kregen het afgelopen jaar juist heel veel water over zich heen. Zoveel water dat de wortels het niet konden verwerken. Frans verwacht daarom dat als de temperatuur blijft stijgen sommige soorten zoals de zomereik en de beuk de komende jaren in Nederland zullen uitsterven. Klapzand

De grond in Brabant bestaat voor een groot deel uit zandgrond. Het wordt ook wel klapzand genoemd, dat betekent dat er geen klap in zit. “Het is arme grond, arm aan mineralen en dat maakt het voor de planten extra lastig hier,” zegt Frans. “Bovendien hebben we in Brabant ook last van uitstoot van gassen door verkeer, landbouw en fabrieken.”

Een bos met nauwelijks ondergroei (Foto: Frans Kapteijns).