KNVB-bolwerk naar Gemert-Bakel: als het aan dit raadslid ligt, gebeurt het

Denk je aan hét voetbalhart van Nederland, dan denk je natuurlijk aan... Gemert-Bakel? Misschien niet direct. En toch zou het over een aantal jaar zomaar eens werkelijkheid kunnen worden, als het aan CDA-raadslid Joris van Loon ligt. Hij ziet de gemeente als de perfecte nieuwe plek voor de KNVB-campus. "Hoe mooi zou dat zijn?"

Dus diende hij zijn voorstel in. Waar de nieuwe campus dan exact moet verrijzen? "We hebben wat locaties op het oog, maar de KNVB heeft in de oproep gevraagd om die niet op voorhand bekend te maken. Om zo commotie te voorkomen. Doen we dus ook niet. Maar de burgemeester zou ook enthousiast zijn, dus die contacten zullen vast snel gelegd worden."

Een kans die je niet kunt laten lopen, dacht CDA-raadslid Van Loon. "Dit komt nooit meer voorbij", vertelt hij in Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen!. Zo'n grote organisatie, die in jouw gemeente kan komen... Dat zou een prachtige uitstraling zijn voor de hele regio. Zelfs internationaal. Waarom zou je dat niet op z'n minst proberen?"

Al sinds 1965 is Zeist de plek waar de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond zijn 'thuis' heeft. Maar na bijna een halve eeuw komt daar op korte termijn mogelijk verandering in. De afgelopen jaren is het voetbalcentrum flink gegroeid. Als het aan de KNVB ligt, wordt die lijn ook in de nabije toekomst doorgetrokken. Maar de gemeente Zeist heeft daar sterke vraagtekens bij. En dus nodigde de bond andere gemeenten uit om zich van hun meest gastvrije kant te laten zien.

Dan naar de grote vraag: Hoe haalbaar is dit proefballonnetje nou daadwerkelijk? "Dat zal moeten blijken", zegt Van Loon, zelf ook groot voetballiefhebber. "We hebben tegen het college gezegd: Ga nou eerst in gesprek met de KNVB. Dan kijken we daarna wel of het haalbaar is. Als we het niet proberen, dan weten we het nooit."

Of het er daadwerkelijk van komt, zal vrij snel duidelijk worden. "De KNVB heeft aangegeven dat ze binnen één of twee jaar een beslissing wil nemen. Eventuele gesprekken zullen dus snel plaats moeten gaan vinden. In totaal worden er daarvoor vijf gemeenten uitgepikt. Geen idee welke andere plaatsen zich al hebben aangemeld."

Dromen mag, blijkbaar. En als we daar toch mee bezig zijn: stel je voor dat Oranje over tien jaar wereldkampioen wordt, na een uitstekende voorbereiding, midden in de Peel. "Ja, dat zou toch prachtig zijn", verzucht het raadslid. En als het lukt, is Van Loon meer dan bereid om de eerste steen te leggen. "Afgesproken."