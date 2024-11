Roosendaals theater de Kring wil nieuwe Nederlandse duurzame uitvinding

Het is een nieuwe manier om van het gas af te komen en energieneutraal te worden, maar dan zonder zonnepanelen of een warmtepomp. Theater De Kring in Roosendaal wil bij haar verbouwing als eerste grote instelling een warmtewin-gevel plaatsen, een nieuwe Nederlandse uitvinding. Zo willen ze duurzaam de toekomst ingaan.

En dus ging De Kring op zoek naar alternatieven. Uiteindelijk kwam Sloesen uit bij een nieuwe Nederlandse uitvinding: een warmtewin-gevel. Bijna tien jaar hebben onder andere TNO en AkzoNobel aan deze uitvinding gewerkt. De afgelopen jaren is de gevel getest op woningen van de Brabantse woningcorporaties Compaen in Helmond en Trudo in Eindhoven. “Hierdoor weet ik dat het werkt en was ik overtuigd”, lacht Sloesen.

Theaterdirecteur Jan-Hein Sloesen: “Als De Kring hebben wij een groot probleem. We gebruiken heel veel gas om het theater te verwarmen. Wij zijn een grootverbruiker met ons gebouw van veertig jaar oud. Tegelijkertijd willen we onze voetafdruk zo klein mogelijk houden en meegaan met de tijd. Dat is iets waar ik me al lange tijd bewust van ben, niet alleen deze week tijdens de Nationale Klimaatweek. Ik wist alleen niet waar ik moest beginnen en hoe ik het moest aanpakken. Een warmtepomp was geen optie. Die verbruikt veel stroom en maakt veel lawaai en wij zitten hartje centrum.”

“In de winter kunnen we ons pand ermee verwarmen en de in de zomer kunnen we het koelen. Zo kunnen we ook zonder airco’s en dat is fijn want ook dat zijn energievreters. Uiteindelijk leveren we voldoende warmte om het theater maar ook het naastgelegen museum, de cultuurkerk en woningen in de straat te kunnen verwarmen. We besparen zelf zo’n 165.000 euro aan gas per jaar. We hopen hiermee onze investering in een paar jaar tijd te kunnen terugverdienen.”

Flinke investering

Volgens NBArchitecten uit Best die het pand gaan aanpakken, gaat een warmtewin-gevel dertig jaar mee en is het daarmee een duurzame oplossing. Maar er hangt een flink prijskaartje aan. Het kost het theater zo’n 1,8 miljoen euro. De hele verbouwing van het pand gaat het theater zelfs 12 miljoen euro kosten. “Een behoorlijke smak geld”, geeft de theaterdirecteur toe.

De gemeente moet daar garant voor staan. Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt dat de gemeenteraad op 21 november met de plannen wil instemmen. De theaterdirecteur ziet die vergadering vol vertrouwen tegemoet.

De bouw begint dan in juli 2025 en duurt ongeveer anderhalf jaar. In die tijd verhuist het theater tijdelijk naar het voormalige postsorteercentrum aan het Kadeplein in Roosendaal.